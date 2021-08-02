Российские дипломаты сообщают о том, что в Стамбуле пропал 20-летний гражданин России

Это произошло еще пять дней назад. В Турцию прибыли родители Макара Рагина. Он приехал в Стамбул еще в середине июля и должен был вернуться в Вильнюс, где учится. Вещи и документы молодого человека остались в отеле. Генконсульство России обратилось в полицию.