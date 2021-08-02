Калифорния стала первым американским штатом и пока единственным, внедрившим программу обязательной вакцинации

Новые правила коснутся более 2-х миллионов человек.

С сегодняшнего дня 246 тысяч госслужащих должны представить доказательства получения вакцины. Непривитых сотрудников обяжут регулярно проходить тестирование на коронавирус.

С 9 августа требование обязательной вакцинации распространится медицинские работников в больницах и домах престарелых — как государственных, так и частных — это еще почти 2 млн человек. Невакцинированные работники больниц должны будут дважды в неделю проходить тестирование на коронавирус, и носить маску N95.

В амбулаторных условиях, например в стоматологическом кабинете, непривитые работники должны будут раз в неделю проходить тестирование и носить хирургические маски.

Объявляя о введении новых мер, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что американцы «измучены политизацией пандемии, в том числе ношение масок, которое приравнивается к Холокосту. Это постыдно, бессовестно и требует критики», сказал губернатор.

В Калифорнии также установлено государственно-частное партнерство со всеми медицинскими учреждениями.