Муж и ребенок белорусской легкоатлетки Тимановской уехали из Белоруссии в Киев

Муж и ребенок белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая пожаловалась, что ее пытаются против воли отправить в Белоруссию с Олимпиады в Токио; уехали из Минска в Киев.

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель Tribuna.com Дмитрий Навоша.

«У Тимановской в Белоруссии были муж и ребенок. Сейчас они оттуда выехали и находятся в Киеве», — рассказал он.

Что касается самой Тимановской, по словам Д.Навоши, она запросила политического убежища в Польше. «Насколько я знаю, Тимановская вылетает в Польшу, и уже там будет продолжаться ее общение с официальными властями, и какой-то новый статус она приобретет», — уточнил он.

Д.Навоша заверил, что Тимановская «уже не под колпаком белорусских властей и может принимать решения самостоятельно». «Ее решение – продолжать заниматься спортом. Да, эта Олимпиада для нее уже закончена, но она молодой спортсмен и может продолжать заниматься спортом в другой европейской стране. Большое количество стран Европы тут же отреагировало на эту ситуацию. Это вообще была мировая олимпийская новость вчерашнего дня.

Словения, Чехия, Польша сделали предложение Тимановской приезжать, заниматься спортом и выразили готовность помогать в продолжении занятий», — заключил он.

1 августа Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии заявил в Facebook, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Утверждается, что такое заключение сделали врачи.

Это произошло после того, как Тимановская раскритиковала решение поставить ее на дистанцию 400 метров, в которой она никогда не выступала. Позже она записала видеообращение к Международному олимпийскому комитету (МОК). с просьбой о помощи, заявив, что на нее было оказано давление.