Минздрав больше не будет штрафовать больницы за использование лекарств, которые купили пациенты

Новый приказ разрешает и подобную помощь от благотворительных фондов.

До сих пор медицинские организации обязаны были под угрозой штрафа использовать для лечения стационарных больных только препараты, приобретенные собственными аптеками, поясняет газета «Коммерсантъ». В случаях с онкологией и другими серьезными заболеваниями, когда нужны современные эффективные лекарства, это ограничение мешает спасать жизни, сказали изданию во Всероссийском союзе пациентов.

В организации отметили, что возникало противоречие: с одной стороны, в фонде ОМС не хватает средств, с другой — «обрубаются» пути применения лекарств, полученных из альтернативных источников.

При этом эксперты уверены, что опубликованный приказ только частично решат проблему — в нем все еще не описан механизм оплаты услуг с использованием приобретенных по такой схеме лекарственных средств в системе ОМС, а не из кармана пациента.

Тем временем, правительство увеличило срок с одного года до двух, в течение которого люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут бесплатно получать лекарства.