В США представлен доклад республиканцев с утверждением, что в пандемии виноват Китай

Ранее это неоднократно заявлял президент Дональд Трамп.

Доклад опубликовал главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей Мак Маккол. Он утверждает, что есть некие доказательства происхождения коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань, откуда пошла пандемия. Но сами доказательства не приводит.

В докладе говорится, что китайские ученые работали над модификацией коронавируса при содействии американских экспертов и госфондов Китая и США. На самом деле это давно обсуждают на конспирологических форумах — Уханьский институт вирусологии, действительно, занимался в том числе созданием химерных коронавирусов и некоторыми работами руководил один из пионеров в области изменения коронавирусов американец Ральф Барик.

Однако большинство ученых сомневаются в искусственном происхождении именно того коронавируса, который вызвал пандемию. На эту тему опубликовано немало статей.

Основные подозрения связаны с тем, что Китай отказывается полностью сотрудничать по вопросу происхождения коронавируса.