Z Архив новостей новости
5 13 6 3275
10:03, 02 августа 2021

В США представлен доклад республиканцев с утверждением, что в пандемии виноват Китай

Ранее это неоднократно заявлял президент Дональд Трамп.

Доклад опубликовал главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей Мак Маккол. Он утверждает, что есть некие доказательства происхождения коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань, откуда пошла пандемия. Но сами доказательства не приводит.

В докладе говорится, что китайские ученые работали над модификацией коронавируса при содействии американских экспертов и госфондов Китая и США. На самом деле это давно обсуждают на конспирологических форумах — Уханьский институт вирусологии, действительно, занимался в том числе созданием химерных коронавирусов и некоторыми работами руководил один из пионеров в области изменения коронавирусов американец Ральф Барик.

Однако большинство ученых сомневаются в искусственном происхождении именно того коронавируса, который вызвал пандемию. На эту тему опубликовано немало статей.

Основные подозрения связаны с тем, что Китай отказывается полностью сотрудничать по вопросу происхождения коронавируса.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Грех сравнения с евреем Отождествлять себя с евреями, которых Франция, пометив желтыми звездами, посылала на смерть, — вопиющая бесчувственность и невежество. Появление и укоренение мема там, где это не просто неуместно – кощунственно…

5 320 6 17487 28.07
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Назад в СССР: вялотекущая шизофрения И вот сегодня, шаг за шагом, происходит реставрация советской модели карательной психиатрии и модификация её применительно к новым реалиям. Ведь для зачистки общественно-политического поля все средства хороши…

5 61 6 14217 26.07
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Политика пресной воды Получается, что Украина ущемляет жителей полуострова, лишая их права на воду. А, следовательно, хоть и косвенно, элементарного права на жизнь. Это простимулировало Россию на поиск и внедрение самых нетривиальных и даже в чем-то уникальных решений…

5 212 6 26555 31.07
Блоги

+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…

5 412 6 55141 28.07
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Российское общество хочет побед Наши союзники — весь спортивный мир, который прекрасно понимает, что травля российского спорта идет не от мельдония, а от политики…

5 100 6 14125 30.07
Блоги

+ Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки 02:42 Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки Женщина начала выяснять у сопровождающих, как они оказались у ее дома, заявила, что дети с аутизмом пугают ее ребенка и попыталась их прогнать…

5 438 6 66153 27.07
8читать ;смотреть
Новости

фото: @kristi_timanovskaya / Instagram В МОК не исключили введение новых санкций в отношении олимпийского комитета Белоруссии из-за Кристины Тимановской Впрочем, как отметил пресс-секретарь Международного олимпийского комитета Марк Адамс, для начала нужно разобраться в инциденте…

5 60 6 9680
Блоги

+ Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...

5 126 6 20599 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Стеклянный дом или стеклянная тюрьма Конечно же, в России есть куда тратить деньги, уровень жизни населения понятен. Однако деньги тратятся на камеры и на искусственный интеллект, который поможет, к примеру, при массовых выступлениях разобраться, кто именно там стоял на площади…

5 30 6 15270 26.07
Блоги

+ МОК: белорусская легкоатлетка в безопасности и под защитой местных властей МОК: белорусская легкоатлетка в безопасности и под защитой местных властей Ранее Кристина Тимановская попросила о помощи из-за того, что ее насильно пытались отправить с Олимпиады домой…

5 204 6 40323 01.08
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Стабильность — признак класса Болеть за наших спортсменов на этой Олимпиаде можно только с выключенным звуком…

5 357 6 76696 28.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Власть старья Путин что способен новым поколениям предложить?«Историческое просвещение» на налоги молодых людей, которые с чавканьем освоит семья Мединского через «военно-историческое общество»? Вместо новой частной экономики, конкуренции, открытости миру, власти заслуг. Где герой не Жуков, а Илон Маск…

5 138 6 30425 31.07
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Бороться за каждого Вопрос освобождения всех политзаключенных — определяющий для будущего страны. Это вопрос о том, будем ли мы жить в собственной стране без страха или в лагере за колючей проволокой…

5 59 6 13116 28.07
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

Сергей Бобылев/ТАСС Олимпиада. День 8-й Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова взяли золото в командном турнире…

5 51 6 11945 31.07
Блоги

Александр Минкин журналист

Святой Иосиф (Джугашвили) Сталин был не жесток, а слишком добр — прощал предателей, прощал виновников поражений и оставлял их на высших командных постах…

5 224 6 52650 29.07
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Тестирование электронного голосования Москва единственный город в мире, который спрашивает у москвичей: «Считаете ли вы обязательной вакцинацию для определенных профессиональных групп?». Вообще никто никогда не спрашивает: ни Байден, ни Netflix, а Москва спрашивает…

5 22 6 5676 29.07
#слушать 19:50 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

фото: @kristi_timanovskaya / Instagram В МОК не исключили введение новых санкций в отношении олимпийского комитета Белоруссии из-за Кристины Тимановской Впрочем, как отметил пресс-секретарь Международного олимпийского комитета Марк Адамс, для начала нужно разобраться в инциденте…

5 60 6 9738
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Антивакцинаторство – это в принципе полнейшая дурь, но простительная для народа, которого последние 30 лет все глубже и глубже заталкивают в темное пузырящееся невежество…

5 24 6 77784 28.07
#слушать 51:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3500650
«Осадочек остался» (сомнительные оправдания в судах Российской империи):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2359 01.08
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Вирусный прорыв, или Почему болеют вакцинированные В тех местах, где вакцинировано большинство, эпидемия захлёбывается; там, где меньшинство, — она нарастает…

5 219 6 524265 27.07
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Даниил Медведев не отделил себя от корпоративной репутации коллективного спорта, он получает по сусалам и должен уметь отвечать на этот вопрос. А на обиженных воду возят, ребята. Репутацию вы заработали такую, какая есть…

5 49 6 72541 29.07
#слушать 34:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9207994
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4982813

Сегодня в эфире