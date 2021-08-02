ЕС рассматривает возможность предоставления политического убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской

Несколько европейских стран объявили о свое готовности предоставить политическое убежище белорусской спортсменке Кристине Тимановской. Это, в частности, Польша и Чехия. МИД Франции сегодня подтвердил, что в Европейском союзе обсуждается эта тема.

Изучает ситуацию и Международный олимпийский комитет. Пока Тимановская находится в Токио. Официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил, что возможны санкции в отношении белорусского Олимпийского комитета.

Кристина Тимановская накануне подвергла резкой критике тренерский штаб и заявила, что ее пытаются насильно вывезти из Японии. Минувшую ночь она провела в аэропорту в Токио.

Как утверждают в Международном олимпийском комитете, сейчас изучаются все обстоятельства ее дела. В МОК не исключили санкций в отношении белорусского Олимпийского комитета.

Ранее легкоатлетка подвергла резкой критике тренерский штаб и попросила МОК вмешаться в ситуацию. Она также утверждала, что ее пытаются насильно вывезти из Японии.

Между тем, в интернете появилась запись разговора с Тимановской двух белорусских чиновников. Главный тренер сборной по легкой атлетике Юрий Моисевич говорил, что все пройдет спокойно, если спортсменка сама уедет из Токио.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко советовал чиновникам не возвращаться из Токио без медалей, а также критиковал самих спортсменов.