В неофициальном командном зачете в Токио российские спортсмены сейчас занимают пятое место

Впереди атлеты из Китая, США, Японии и Австралии. Сегодня у россиян пока медалей нет. Определяются победители более чем в 20-ти дисциплинах.
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Власть старья Путин что способен новым поколениям предложить?«Историческое просвещение» на налоги молодых людей, которые с чавканьем освоит семья Мединского через «военно-историческое общество»? Вместо новой частной экономики, конкуренции, открытости миру, власти заслуг. Где герой не Жуков, а Илон Маск…