Мещанский суд Москвы должен огласить приговор инвестору Майклу Калви и другим фигурантам дела фонда Baring Vostok

Мещанский суд Москвы должен огласить приговор американскому инвестору Майклу Калви и другим фигурантам дела фонда Baring Vostok. Их обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Восточный».

Обвинение запросило для Майкла Калви 6 лет лишения свободы условно. Американский инвестор в последнем слове заявил, что не считает себя виновным.

Ранее в Кремле говорили, что судебное решение по делу Майкла Калви не сможет оказать глобальное влияние на российское бизнес-сообщество.

Предприниматели неоднократно поднимали эту тему на встречах с президентом.