Великобритания отменяет обязательный карантин для приезжающих граждан США и ЕС

Речь идет о тех гражданах, кто уже полностью прошел курс иммунизации, говорится в сообщении британской телерадиокомпании BBC. При это принимать будут только те прививки, которые одобрены в ЕС и США. Несмотря на такие послабления, требование об обязательном тестировании все еще сохранится. Так, ПЦР-тест придется сдать не только перед прилетом, но и спустя два дня после прибытия.

Гражданам США придется предоставлять сертификат о прививке, а жителям стран ЕС – так называемые «зеленые паспорта». В противном же случае туристу придется отправиться на 10-дневный карантин.

Вместе с тем, эпидемиологическая обстановка в Великобритании остается нестабильной. В последние дни ежесуточный прирост заболевших превышает 25 тысяч человек.

Ранее в Великобритании отменили почти все коронавирусные ограничения. Так, на сегодняшний день там разрешено не носить медицинские маски и собираться большими группами.