В России сегодня отмечается день Воздушно-десантных войск

Правда, из-за эпидемии коронавируса в ряде случаев праздник может пройти без его некоторых традиционных атрибутов.

Во многих городах официальные мероприятия по случаю дня ВДВ отменены. В Москве, к примеру, не состоится традиционный крестный ход на Ильинке – в нем обычно принимало участие командование войск. Правда, в главном храме ВДВ в Сокольниках праздничная литургия не отменена.

В Санкт-Петербурге подошли к празднику жестче. Власти города сообщили об отмене всех массовых мероприятий по случаю дня Воздушно-десантных войск. Кроме того, они пригрозили даже отключать фонтаны, в которых обычно купаются десантники, если они не будут реагировать на просьбы покинуть объекты. В петербургском «Водоканале» попросили районные власти усилить охрану фонтанов.

В Новосибирске намерены усилить полицейские патрули в день ВДВ – при этом власти уверяют, что все желающие отметить праздник смогут спокойно это сделать: задерживать за нарушение коронавирусных ограничений их не будут. В то же время в Калуге перекроют одну из улиц для шествия десантников.

В абсолютном большинстве регионов из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия остаются под запретом. За последние сутки в России было выявлено около 23 тысяч заболевших.