Политическая активность россиян, по данным ВЦИОМ, снизилась до минимума за последние 17 лет

О готовности участвовать в выборах сообщили только одна пятая опрошенных респондентов, говорится в докладе Центра изучения общественного мнения. При этом еще в 2004 году этот показатель уверенно переваливал за половину. Сократилось и число тех, кто участвует в митингах и пикетах с 5 до 3%.

Среди причин нежелания участвовать в политике наиболее распространённой стало отсутствие свободного времени. Так ответили почти треть граждан. Еще 20% сослались на то, что политикой должны заниматься профессионалы, почти столько же заявили о доверии к президенту страны.

Немало и тех, кто уверен, что любое их участие ничего не изменит. Этот показатель, к слову, также минимален с 2007 года. С этого же момента зафиксирован самый низкий процент тех, кто вовсе не интересуется политической и общественной жизнью, а также уверен, что ЦИТАТА «приличным людям в политике делать нечего»

Уже через полтора месяца состоятся выборы в Государственную Думу. Они пройдут с 17 по 19 сентября.