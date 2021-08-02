Запрет на покупку ценных бумаг почти шестидесяти китайских компаний вступает сегодня в силу в США

Гражданам Соединённых Штатов больше нельзя инвестировать в китайские компании, которые, по мнению Вашингтона, подрывают безопасность или демократические ценности США и их союзников.

Всего в чёрном списке пятьдесят девять юридических лиц из самых разных сфер деятельности от строительства недвижимости до железнодорожных перевозок. Среди них, например, одна из крупнейших в мире компаний из области телекоммуникаций Huawei.

Новый запрет должен перекрыть или ограничить долларовые инвестиции в китайский оборонный сектор. В Вашингтоне ожидают, что эта мера расширит возможность правительства США реагировать на угрозу в сфере технологий слежения, исходящую от Пекина.

Как отмечали в Белом доме, руководство КНР использует системы наблюдения для контроля над этническими или религиозными меньшинствами внутри страны.

Ранее в Китае раскритиковали инициативу с этим чёрным списком. В МИДе республики призвали США прекратить действия, которые подрывают порядок на мировом финансовом рынке.