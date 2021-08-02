В МОК не исключили введение новых санкций в отношении олимпийского комитета Белоруссии из-за Кристины Тимановской

Правительство Японии занимается вопросом белорусской спортсменки Кристины Тимановской.

Она находится в отеле в Токио под охраной местных властей после того, как штаб национальной сборной по легкой атлетике хотел отправить ее домой. Он этом сказал генеральный секретарь японского кабинета министров.

Тимановская сказала, что опасается возвращаться на родину на фоне давления, возникшего после ее публичной критики спортивных чиновников. Ее заявили на эстафету на дистанцию, которую она никогда не бегала. После того, как спортивный скандал перешел в политическую плоскость, легкоатлетка сказала, что попросит убежище в Европе. Власти Чехии уже отреагировали на слова Тимановской, предложив сделать ей визу.

В МОК не исключили введение новых санкций в отношении олимпийского комитета Белоруссии.

Впрочем, как отметил пресс-секретарь Международного олимпийского комитета Марк Адамс, для начала нужно разобраться в инциденте. До прояснения ситуации санкций не последует.

Прошедшую ночь легкоатлетка провела в Токио под охраной местных властей. Накануне белорусские спортивные чиновники хотели отправить ее домой, однако она отказалаcь лететь.

Решение об отстранении белорусской спортсменки Кристины Тимановской от Олимпийскийх Игр было принято лидером страны Александром Лукашенко. Такое мнение в эфире телеканала «Дождь» выразил сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша. Он добавил, что для продолжения спортивной карьеры Тимановской следует остаться за пределами Белоруссии.

Помощь Тимановской уже предложили власти Чехии.