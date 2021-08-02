Родители школьников уже с сегодняшнего дня начнут получать так называемый «школьные выплаты»

Заявление на получение единоразовой выплаты в размере 10 тысяч рублей подали уже более 8 миллионов россиян. При этом отправить заявку можно до середины осени.

Получить деньги могут все, кто является гражданином Российской федерации и имеет ребенка в возрасте от 6 до 18 лет без ограничения по количеству детей. Исключение делают для имеющих ограничения по здоровью и продолжающих учиться в школе. Такие обучающие могут получить деньги и по достижении совершеннолетия.

Для оформления материальной помощи родителям необходимо подать заявку через портал Государственных услуг или при обращении в МФЦ или Пенсионный фонд. Деньги же придут автоматически на расчетный счет законного представителя. Как отмечают в правительстве, будет осуществляться только безналичный расчёт.

В министерстве труда пояснили, что только за сегодняшний день готовы отправить деньги на 17 миллионов детей.

Ряд российских банков объявили о дополнительных бонусах для граждан, которые получат деньги на карты их организации. Так, Сбербанк дарит подписку «Сберпрайм», а ВТБ начислит тысячу бонусов клиентам.