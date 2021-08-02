МОК заверил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в безопасности и под защитой местных властей

Пресс-секретарь МОК Марк Адамс сказал, что организация во всем поддерживает спортсменку и проводит с ней беседы, чтобы решить, что делать в ближайшие дни. Комитет направил белорусским властям письменное заявление.

Ранее Тимановская сказала, что ее пытаются насильно отправить в Белоруссию. Это произошло после того, как спортсменка публично раскритиковала решение спортивных чиновников поставить ее на дистанцию 400 метров, в которой она никогда не выступала.

Позже легкоатлетка сказала, что будет просить убежища в Европе, так как опасается возвращаться на родину. Помощь ей уже предложили власти Чехии.

На YouTube-канале «Ник и Майк» накануне была опубликована запись разговора, в ходе которого Тимановскую убеждают уехать из Токио. Один из собеседников спортсменки — как утверждается это главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич, — говорит, что все пройдет спокойно, если она вернется на родину.

Другой собеседник Тимановской, которого называют начальником национальной команды по легкой атлетике Артуром Шумаком, попросил спортсменку после прилета домой ничего не писать.

Сама бегунья появление записи не прокомментировала, однако ранее говорила, что Моисевич и Шумак обсуждали с ней снятие с Олимпиады, а также заявляла о наличии доказательств угроз в ее адрес.