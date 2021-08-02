Американская компания Square планирует совершить крупнейшую сделку в истории Австралии

Она покупает местного кредитного оператора Afterpay за почти 30 миллиардов долларов. Газета «Коммерсант» пишет, что фирма Джека Дорси договорилась о выкупе всех акций в обмен на собственные ценные бумаги. Сделка должна состояться в первом квартале следующего года.

Afterpay позволяет продавцам реализовывать товары в рассрочку. Square хочет интегрировать эту возможность в платежное приложение Cash App.