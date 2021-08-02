МВД Литвы оценило расходы на охрану границы страны в полмиллиона евро

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства говорится, что республика столкнулась с совершенно новым для себя явлением «гибридной агрессии». Указанная сумма должна пойти на техническое обеспечение литовского участка внешних границ Евросоюза. Глава МВД назвала ее на встрече с еврокомиссаром по внутренним делам.

С начал года литовские пограничники задержали более 3,5 тысяч нелегалов из стран Африки и Азии, проникающих с территории Белоруссии. Это в 44 раза больше, чем за весь прошлый год. На фоне ухудшения отношений между странами, Александр Лукашенко сказал, что его страна служила барьером на пути нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.