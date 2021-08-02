Ответственность за лесные пожары в Турции взяла на себя организация «Дети огня»

Она связана с Рабочей партией Курдистана и признана в стране террористической. Об этом пишет газета «Ени Шафак» со ссылкой на аккаунты в соцсетях, имеющие отношение к РКП. «Раз турецкий режим не научился понимать другой язык, пора поставить их на колени потоком огня», — цитирует издание террористов.

Лесные пожары ранее охватили популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, где пришлось эвакуировать несколько отелей. По официальным данным, жертвами стали уже восемь человек, еще более 800 пострадали. Предварительно причиной возгораний называли сильную жару и ветры.