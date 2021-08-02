В «Гринписе» сочли разрешение на добычу краснокнижных животных в России легализацией трофейной охоты

Накануне в силу вступили поправки, которые допускают добычу редких животных в «исключительных случаях» — с целью мониторинга, регулирования численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы жизни человека, предохранения от массовых заболеваний домашних животных и обеспечение традиционного образа жизни малочисленных коренных народов.

Однако, как сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» руководитель программы «Гринписа» по особо охраняемым территориям Михаил Крейндлин, экоактивисты считают, что поправки внесло охотничье лобби в Госдуме, чтобы иметь возможность добывать краснокнижных животных под видом охоты в научных целях.