В СПЧ хотят уточнить критерии политической деятельности некоммерческих организаций

Профильная комиссия президентского Совета по правам человека считает, что сейчас министерство юстиции трактует понятие политической деятельности НКО «вольно и расширительно» — пишет газета «Коммерсант». Из-за этого в списке иностранных агентов рискуют оказаться, к примеру, экологические, благотворительные и научные организации. В ведомстве, в свою очередь, напоминают, что для попадания в реестр, организация должна получать деньги из-за границы. Правозащитники настаивают, что законодатель должен определить пороговую сумму такого финансирования.