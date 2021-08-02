Российские спортсмены установили рекорд по медалям за первую неделю Олимпиады

Они завоевали в общей сложности 44 награды. Ранее лучшим достижением сборной по итогам первой недели было 39 медалей – это произошло в 2000 году на Играх в Сиднее. Впрочем, по числу наград высшей пробы рекорд не побит. Пока в копилке сборной лишь 12 золотых медалей. В первые семь дней Олимпиады в Атланте в 1996 году у России их было 14.

Сейчас сборная Олимпийского комитета России на пятом месте в медальном зачете. Вчера она пропустила вперед Австралию.