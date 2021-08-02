В Берлине на акциях против санитарных ограничений задержали порядка 600 человек

Такие данные приводит местная полиция. Всего накануне в немецкой столице прошла дюжина митингов. Как сообщает агентство ТАСС, в целом сотрудники правоохранительных органов держали ситуацию под контролем. Выведенные на улицы водометы применять не пришлось. При этом в некоторых случаях полиция использовала слезоточивый газ.