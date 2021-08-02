В Якутии по 25 лесным пожарам заведены уголовные дела

Всего же, по оценкам властей, по вине человека возникло в два раза больше возгораний – такие данные в интервью газете «Известия» привел глава региона Айсен Николаев. Впрочем, по его словам, подавляющее большинство пожаров – свыше тысячи — возникло из-за сухих гроз.

Руководитель республики пожаловался на недостаточное финансирование борьбы с лесными пожарами. Из бюджета на эти цели выделено 600 миллионов рублей – чуть больше 6 рублей на гектар леса. При этом речь идет только об эксплуатационных и защитных лесах, к коим в Якутии относится лишь половина. На другую половину денег не выделяют вообще, сказал Николаев.