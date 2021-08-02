США пригрозили Ирану последствиями из-за атаки на танкер Mercer у берегов Омана

Госсекретарь Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что за нападением стоит именно Тегеран. Ранее о том же заявили Израиль и Великобритания. Вашингтон проведет консультации с партнерами насчет возможного ответа. В Исламской республике при этом отвергают свою причастность к инциденту.

Жертвами атаки, которая произошла 29 июля, стали два человека. По оценкам Лондона, нападение было совершено с использованием одного или более беспилотных аппаратов.