Германия, по сведениям прессы, провела тайную встречу с талибами

Переговоры, как пишет таблоид Bild, состоялись в Дохе позавчера. Берлин представлял спецпосланник ФРГ по Афганистану и Пакистану Яспер Вик. Издание утверждает, что на встрече, согласованной с США, обсуждались гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в Афганистане и положение местных жителей, помогавших Бундесверу во время участия военных в международной операции.

С тех пор, как западные силы покинули страну, движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) активизировало наступление. В ходе интенсивных боев талибы пытаются взять под контроль важные города Герат, Кандагар и Лашкаргах – последний, по некоторым данным, уже вскоре могут покинуть правительственные войска.