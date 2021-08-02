Сильный лесной пожар охватил греческий остров Родос

Как передает телеканал «Стар», в целях предосторожности власти эвакуировали две деревни. В результате ЧП почти весь остров в течение нескольких часов оставался без света и воды. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на Долину Бабочек – популярный среди туристов и редчайший в Европе природный заповедник.

Тушить пожар помогает в том числе российская авиация. О погибших и пострадавших не сообщается.