На Олимпиаде не будут объявлять минуту молчания по жертвам атомной бомбардировки Хиросимы

О символическом ритуале просили власти города, а также местное отделение Японской конфедерации пострадавших от атомных и водородных бомбардировок. Как передает агентство «Киодо» со ссылкой на заявление оргкомитета Игр в Токио, вместо этого на церемонии закрытия будет сегмент, посвященный трагическим событиям в истории страны. Представитель МОК сказал, что все желающие почтить память погибших при бомбардировке Хиросимы смогут сделать это во время церемонии.

Глава Международного Олимпийского комитета посещал город за неделю до открытия Игр.