Спикер парламента Туниса отправлен в военный госпиталь

Состояние здоровья лидера исламистской партии «Ах-Нада» Рашида Гануши ухудшилось на фоне внутриполитического кризиса. Об этом сообщает радиостанция «Мозаик ФМ».

25 июля президент страны заморозил работу парламента, лишил депутатов неприкосновенности и отправил в отставку премьер-министра. Гануши называл действия главы государства переворотом. В Тунисе между сторонниками «Ах-Нада» и пропрезидентскими силами произошли столкновения. После этого в стране запретили массовые собрания и ввели комендантский час.