Переговоры по иранской ядерной сделке возобновят после инаугурации президента Исламской Республики

Церемония назначена на 5 августа, однако точная дата начала очередного раунда переговоров до сих пор остается неизвестной. Об этом в интервью газете «Известия» сказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он привел прогнозы аналитиков, которые говорят о возобновлении переговоров 15 или 20 августа. Впрочем, не исключено, что это произойдет в сентябре или даже октябре. Перерыв был объявлен 20 июня.

По мнению Ульянова, не исключено, что новая власть в Иране скорректирует позицию на переговорах.