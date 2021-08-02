Пандемия коронавируса, по оценкам столичных властей, обошлась Москве в 600 миллиардов рублей

Как сказал в интервью газете РБК мэр Сергей Собянин, за прошлый год город недополучил порядка 250 миллиардов доходов. Около 350 миллиардов за полтора года потратили на борьбу с эпидемией, в том числе лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу. При этом градоначальник выразил мнение, что коронавирус гораздо больше повлиял на «внутреннее самоощущение и самочувствие» граждан, чем на экономику. В обществе в связи с этим поднялся градус негатива.