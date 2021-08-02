Четырехкратный чемпион «Формулы -1» Себастьян Феттель лишился подиума по итогам Гран-при Венгрии

Немецкого пилота команды «Астон Мартин», финишировавшего вторым, дисквалифицировали из-за нарушения технического регламента. В баках его болида оказалось слишком мало топлива. Таким образом британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» поднялся на второе место, а испанец Карлос Сайнс из «Феррари» — на третье. Гонку выиграл француз Эстебан Окон из команды «Альпин». Россиянин Никита Мазепин, столкнувшийся на пит-лейне с другой машиной, сошел с дистанции досрочно.
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