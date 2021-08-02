Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:07, 02 августа 2021

Четырехкратный чемпион «Формулы -1» Себастьян Феттель лишился подиума по итогам Гран-при Венгрии

Немецкого пилота команды «Астон Мартин», финишировавшего вторым, дисквалифицировали из-за нарушения технического регламента. В баках его болида оказалось слишком мало топлива. Таким образом британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» поднялся на второе место, а испанец Карлос Сайнс из «Феррари» — на третье. Гонку выиграл француз Эстебан Окон из команды «Альпин». Россиянин Никита Мазепин, столкнувшийся на пит-лейне с другой машиной, сошел с дистанции досрочно.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Грех сравнения с евреем Отождествлять себя с евреями, которых Франция, пометив желтыми звездами, посылала на смерть, — вопиющая бесчувственность и невежество. Появление и укоренение мема там, где это не просто неуместно – кощунственно…

5 314 6 16989 28.07
Новости

Российские официальные лица продолжают настаивать на версии о том, что Навальный был отравлен якобы за границей Глава СВР Сергей Нарышкин предположил, что следы яда появились в пробах Алексея Навального уже за рубежом…

5 60 6 5922
Новости

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов объяснил свою многомиллионную недвижимость ипотекой Соратники Алексея Навального утверждают, что ему и его жене, телеведущей Ольге Скабеевой принадлежит имущество на 300 миллионов рублей…

5 71 6 70040
Новости

Глава СВР Сергей Нарышкин полагает, что отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериалы Навального за рубежом По его словам, такие выводы можно сделать из заключений врачей, которые работали с политиком в России…

5 80 6 10104
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Политика пресной воды Получается, что Украина ущемляет жителей полуострова, лишая их права на воду. А, следовательно, хоть и косвенно, элементарного права на жизнь. Это простимулировало Россию на поиск и внедрение самых нетривиальных и даже в чем-то уникальных решений…

5 188 6 23983 31.07
Блоги

+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…

5 412 6 55002 28.07
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Российское общество хочет побед Наши союзники — весь спортивный мир, который прекрасно понимает, что травля российского спорта идет не от мельдония, а от политики…

5 100 6 14065 30.07
Блоги

+ Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки 02:42 Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки Женщина начала выяснять у сопровождающих, как они оказались у ее дома, заявила, что дети с аутизмом пугают ее ребенка и попыталась их прогнать…

5 437 6 65950 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

+ Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...

5 126 6 20512 27.07
8читать ;смотреть
Новости

Руководитель полетов NASA утверждает, что модуль «Наука» закрутил МКС на 540 градусов Зебулон Сковилл в своем твиттере написал, что орбитальная станция совершила полтора кувырка в одну сторону, а затем поло-оборота в другую…

5 63 6 11025
Новости

Белорусскую бегунью Кристину Тимановскую сегодня пытались насильно вернуть в Минск из Токио Ранее она в инстаграме раскритиковала руководство сборной за планы заявить ее на непрофильную дисциплину…

5 36 6 6484
Блоги

+ Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила о помощи из-за того, что ее насильно хотят отправить с Олимпиады домой Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила о помощи из-за того, что ее насильно хотят отправить с Олимпиады домой Полиция Японии вмешалась в ситуацию…

5 141 6 25764 01.08
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Борьбу с ковидом надо заканчивать. Всё это имитация. Локдауна не будет, а все эти странные полумеры не защищают россиян, а больше раздражают…

5 28 6 5147 01.08
Блоги

Саня Давыдов плавательный блогер, основатель школы плавания Swim Shot

Станислав Красильников/ТАСС Спортсмен тебе ничего не должен! Не можешь смотреть на проигрыши? Так иди к черту из спорта вообще! Нам не нужны болельщики, поддерживающие только победы!..

5 46 6 8589 26.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Власть старья Путин что способен новым поколениям предложить?«Историческое просвещение» на налоги молодых людей, которые с чавканьем освоит семья Мединского через «военно-историческое общество»? Вместо новой частной экономики, конкуренции, открытости миру, власти заслуг. Где герой не Жуков, а Илон Маск…

5 130 6 27929 31.07
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Стабильность — признак класса Болеть за наших спортсменов на этой Олимпиаде можно только с выключенным звуком…

5 356 6 76578 28.07

Популярное за неделю

Новости

Российский дипломат был сегодня вызван в МИД Азербайджана из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского В ведомстве сказали, что временному поверенному в делах посольства была выражена серьезная озабоченность и протест в связи с предвзятыми и оскорбительными словами политика…

5 25 6 18401
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Антивакцинаторство – это в принципе полнейшая дурь, но простительная для народа, которого последние 30 лет все глубже и глубже заталкивают в темное пузырящееся невежество…

5 24 6 76593 28.07
#слушать 51:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы верите Председателю ЦИК Элле Памфиловой?
5 18 6 5836 26.07
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Вирусный прорыв, или Почему болеют вакцинированные В тех местах, где вакцинировано большинство, эпидемия захлёбывается; там, где меньшинство, — она нарастает…

5 219 6 523725 27.07
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Даниил Медведев не отделил себя от корпоративной репутации коллективного спорта, он получает по сусалам и должен уметь отвечать на этот вопрос. А на обиженных воду возят, ребята. Репутацию вы заработали такую, какая есть…

5 49 6 71121 29.07
#слушать 34:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9207415
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4982557

Сегодня в эфире