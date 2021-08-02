Дональд Трамп анонсировал публикацию новых доказательств нарушений на президентских выборах

По словам экс-главы Белого дома, есть «значительные и безусловные свидетельства того, что проведение выборов было подорвано мошенничеством», подобного которому страна никогда не видела раньше.

После выборов, которые прошли в ноябре 2020 года, команда Трампа подавала множество исков в суды с требованием пересчитать голоса. В день, когда Конгресс утверждал итоги голосования коллегии выборщиков, сторонники бывшего президента штурмовали здание Капитолия.