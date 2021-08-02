В Кабардино-Балкарии из-за схода селя почти две сотни человек оказались заблокированы в альпинистском лагере

По данным регионального МЧС, среди них десять детей. Работы по расчистке автодороги планируют начать утром силами местной администрации. Как ожидается, полностью ликвидировать последствия стихии удастся к вечеру.

В лагере есть медицинский пункт, запасы еды и питьевой воды. Дежурят два спасателя. Днем для туристов собираются организовать временную пешую переправу.