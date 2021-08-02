«Газпром» с конца июля уменьшил закачку газа в европейские подземные хранилища

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe сообщает о снижении закачки в хранилища в Австрии, Германии и Нидерландах, отмечая при этом, что обычно в выходные этот показатель на фоне снижения промышленного спроса наоборот растет. Одновременно сократились и поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа».

Ранее «Газпром» в очередной раз – теперь на август – отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину, что спровоцировало рекордный всплеск цен на газ в Европе