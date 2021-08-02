Японская полиция утверждает, что белорусской спортсменки Кристины Тимановской нет в участке в аэропорту Ханэда

Об этом журналистам рассказал депутат парламента Тайга Исикава, который добивался встречи с легкоатлеткой. Он отметил, что не верит в это и опасается, что Тимановской будет грозить опасность, если ее передадут сотрудникам белорусского посольства.

Ранее Тимановская говорила, что ее пытаются насильно отправить в Белоруссию после того, как спортсменка публично раскритиковала решение поставить ее на дистанцию 400 метров, в которой она никогда не выступала. Позже легкоатлетка сказала, что будет просить убежища в Европе, так как опасается возвращаться на родину. Помощь ей уже предложили власти Чехии.