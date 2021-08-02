Главный тренер украинской футбольной сборной ушел в отставку

Андрей Шевченко написал в Инстаграме, что по истечении пяти лет его контракт истек. По словам 44-летнего специалиста за это время команда доказала, что способна играть в «конкурентоспособный, продуктивный и захватывающий» футбол. На прошедшем Чемпионате Европы она впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал, где уступила Англии.

В бытность игроком Шевченко стал обладателем «Золотого мяча», дважды признавался лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, дважды – лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Он забил наибольшее количество голов в истории украинской сборной.