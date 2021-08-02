Apple удалила из онлайн-магазина приложение для знакомств антипрививочников

Как сообщает агентство Bloomberg, причиной стало несоответствие требованиям App Store – сервисы, связанные с темой коронавируса должны предоставлять пользователям достоверную информацию из надежных источников. В магазине Google Play приложение Unjected доступно в усеченном варианте: в нем нет ленты сообщений пользователей.

Разработчики считают действия IT-гигантов цензурой. У их сервиса 18 тысяч скачиваний и 25 тысяч подписчиков в Instagram.