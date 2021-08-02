Армия Ливана установила контроль над южным пригородом Бейрута после интенсивных перестрелок

В сообщении армейской пресс-службы говорится, что военным удалось освободить 15 человек, которые оказались блокированными в этом районе вооруженными бедуинами из местных суннитских кланов.

По последним данным погибло по меньшей мере пять человек. Стычка произошла во время похорон члена движения «Хезболла». Шиитская партия утверждает, что процессию атаковали из засады не менее 20 боевиков.