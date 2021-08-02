Венгрия с сегодняшнего дня возобновляет выдачу россиянам туристических виз

В сообщении оператора визовых центров VFS Global, на которое ссылается газета РБК, говорится, что в числе других документов к заявке необходимо приложить свидетельство о вакцинации от коронавируса. Те, кто переболел за последние полгода и подтвердит это справками, также смогут въехать в страну без ограничений.

Ранее в венгерском МИД отмечали, что страна всегда была популярной у путешественников из России, поэтому присутствие россиян поможет туристическому сектору.