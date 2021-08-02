Московские власти не планируют переводить школы на удаленку 1 сентября

Об этом сказал мэр Сергей Собянин. В интервью газете РБК градоначальник вместе с тем отметил, что в ближайшее время широко праздновать День города и проводить фестивали не планируется. Будут работать ярмарки, но, по выражению мэра, без культурной программы. Он высказал мнение, что в столице нужно активизировать сезонную торговлю, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен.