Преображенский суд Москвы огласит сегодня приговор политику Любови Соболь по так называемому «санитарному делу»

Лишения свободы для неё прокуратура не потребовала.

Гособвинение утверждает, что Любовь Соболь была одним из тех людей, которые в январе-феврале этого года по неосторожности создали угрозу массового заболевания граждан. Политик, по версии прокуратуры, призывала сторонников выйти на несогласованные митинги, на которых люди могли заразиться коронавирусной инфекцией. Речь идёт об акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По этим обвинениям прокуратура затребовала для Соболь 2 года ограничения свободы. Ей хотят запретить выходить из дома с десяти вечера до шести утра, участвовать в массовых мероприятиях и выезжать из административного округа, в котором она живёт. Также обвинение требует, чтобы политик четыре раза в месяц отмечалась в уголовно-исполнительной инспекции.

Соболь в свою очередь называла это уголовное преследование «полным бредом». Вину она не признала.

Всего по «санитарному делу» обвиняемыми проходят девять человек. Среди них, помимо Соболь, сторонники Навального Николай Ляскин и Олег Степанов, брат политика Олег Навальный, а также участница группы Pussy Riot Мария Алехина.