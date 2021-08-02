Басманный суд Москвы огласит приговор по делу бизнесмена Майкла Калви

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok является фигурантом дела о растрате средств банка «Восточный».

В ходе прений гособвинение запросило для всех подсудимых условные сроки. Самый крупный – для Калви: 6 лет заключения условно. Для остальных – от 4 до 5,5 лет. По версии следствия, структуры Калви, взявшие кредит у банка «Восточный» суммой в 2,5 млрд рублей, возместили его путем переуступки акций. Однако их цена, утверждает гособвинение, оказалась значительно ниже. Сам инвестор и его коллеги свою вину не признали.

В частности, Калви в своем последнем слове указал на то, что в деле есть, как он выразился, «бесспорные доказательства» невиновности подсудимых. Кроме того, он настаивал, что оправдательный приговор может стать позитивным сигналом для бизнес-сообщества, подчеркивающим независимость судов, и поможет, в том числе, привлечь новые зарубежные инвестиции. Другие фигуранты дела убеждены, что на самом деле никто не понес никакого ущерба, а подсудимые не получили выгоды.

В конце прошлого года банк «Восточный» сообщил, что ему возместили весь ущерб, нанесение которого вменяют Майклу Калви и его коллегам.