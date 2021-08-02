Белорусская бегунья Кристина Тимановская может обратиться с прошением убежища к властям ФРГ. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал «Ниппон ТВ». Ранее газета «Токио спорт» и ряд других японских изданий писали, что спортсменка намерена просить убежище в Австрии. В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в своем Твиттере предложил Тимановской визу на въезд в республику, где она может обратиться за международной защитой. Накануне Тимановскую тренерский штаб пытался вернуть за критику с Олимпиады в Токио на родину, но она категорически отказалась садиться в самолет, заявив в аэропорту что боится возвращаться домой и обратилась за помощью в МОК.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью «Эху» заметил, что ситуация с Кристиной Тимановской говорит о том, как белорусский режим проникает в спорт и культурную сферу.

Болкунец добавил, что к этой ситуации наверняка подключатся посольства европейских стран и предложат ей свою помощь, так как при возвращении в Минск Тимановской грозит весомый срок за дискредитацию Белоруссии. По сведениям ТАСС, Тимановская по прежнему остается в отделении полиции вы токийском аэропорту Ханэда. Сама Тимановская заявила японскому телеканалу «Асахи», что расскажет о своих дальнейших шагах через адвоката.