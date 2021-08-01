Белорусская бегунья Кристина Тимановская пообещала рассказать о дальнейших планах через адвоката

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую тренерский штаб пытался вернуть с Олимпиады в Токио на родину за критику, пообещала рассказать о дальнейших планах через адвоката. В интервью японскому телеканалу «Асахи» она сказала, что находится в безопасном месте. По сведениям японского издания «Споцу Хоти», белорусская бегунья намерена подать прошение об убежище в Австрии. Источники ТАСС утверждают, что Тимановская все еще находится в отделении полиции токийского аэропорта Ханэда.