Z Архив новостей новости
5 0 6 1760
22:06, 01 августа 2021

Миллиардер Илон Маск, по данным газеты Telegraph, намерен построить спутниковую станцию на острове Мэн

Как ожидается, система позволит охватить широкополосной связью всю Великобританию, включая даже сельские районы на севере страны, говорится в публикации газеты Telegraph. Сейчас же система Starlink главы корпораций SpaseX и Tesla находится на завершающей стадии получения соответствующих разрешений на строительство. При этом проекту уже выделен определенны диапазон частот и дано разрешение на монтаж первичного оборудования.

Система Starlink была разработана компанией Илона Маска SpaseX в 2015 году. Она призвана обеспечить высокоскоростным широкополосным Интернетом даже самые отдаленные места планеты. Для этого на данный момент Илоном Маском на земную орбиту запущено несколько сотен спутников, в ближайшем будущем их число планируется увеличить до 12 тысяч.

Официальный комментариев со стороны компаний Илона Маска по поводу информации о строительстве спутниковой станции не поступало.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Грех сравнения с евреем Отождествлять себя с евреями, которых Франция, пометив желтыми звездами, посылала на смерть, — вопиющая бесчувственность и невежество. Появление и укоренение мема там, где это не просто неуместно – кощунственно…

5 308 6 16833 28.07
Новости

Российские официальные лица продолжают настаивать на версии о том, что Навальный был отравлен якобы за границей Глава СВР Сергей Нарышкин предположил, что следы яда появились в пробах Алексея Навального уже за рубежом…

5 60 6 5359
Новости

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов объяснил свою многомиллионную недвижимость ипотекой Соратники Алексея Навального утверждают, что ему и его жене, телеведущей Ольге Скабеевой принадлежит имущество на 300 миллионов рублей…

5 69 6 69324
Новости

Глава СВР Сергей Нарышкин полагает, что отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериалы Навального за рубежом По его словам, такие выводы можно сделать из заключений врачей, которые работали с политиком в России…

5 74 6 9507
Блоги

+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…

5 405 6 54942 28.07
8читать ;смотреть
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Политика пресной воды Получается, что Украина ущемляет жителей полуострова, лишая их права на воду. А, следовательно, хоть и косвенно, элементарного права на жизнь. Это простимулировало Россию на поиск и внедрение самых нетривиальных и даже в чем-то уникальных решений…

5 171 6 23367 31.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Российское общество хочет побед Наши союзники — весь спортивный мир, который прекрасно понимает, что травля российского спорта идет не от мельдония, а от политики…

5 100 6 14045 30.07
Блоги

+ Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки 02:42 Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки Женщина начала выяснять у сопровождающих, как они оказались у ее дома, заявила, что дети с аутизмом пугают ее ребенка и попыталась их прогнать…

5 437 6 65906 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

+ Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...

5 126 6 20493 27.07
8читать ;смотреть
Новости

Руководитель полетов NASA утверждает, что модуль «Наука» закрутил МКС на 540 градусов Зебулон Сковилл в своем твиттере написал, что орбитальная станция совершила полтора кувырка в одну сторону, а затем поло-оборота в другую…

5 40 6 6764
Блоги

Саня Давыдов плавательный блогер, основатель школы плавания Swim Shot

Станислав Красильников/ТАСС Спортсмен тебе ничего не должен! Не можешь смотреть на проигрыши? Так иди к черту из спорта вообще! Нам не нужны болельщики, поддерживающие только победы!..

5 46 6 8580 26.07
Блоги

+ Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила о помощи из-за того, что ее насильно хотят отправить с Олимпиады домой Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила о помощи из-за того, что ее насильно хотят отправить с Олимпиады домой Полиция Японии вмешалась в ситуацию…

5 108 6 21390 17:48
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Мельников публицист

Власть старья Путин что способен новым поколениям предложить?«Историческое просвещение» на налоги молодых людей, которые с чавканьем освоит семья Мединского через «военно-историческое общество»? Вместо новой частной экономики, конкуренции, открытости миру, власти заслуг. Где герой не Жуков, а Илон Маск…

5 127 6 27257 31.07
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Стабильность — признак класса Болеть за наших спортсменов на этой Олимпиаде можно только с выключенным звуком…

5 356 6 76546 28.07
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Бороться за каждого Вопрос освобождения всех политзаключенных — определяющий для будущего страны. Это вопрос о том, будем ли мы жить в собственной стране без страха или в лагере за колючей проволокой…

5 59 6 13071 28.07
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

Сергей Бобылев/ТАСС Олимпиада. День 8-й Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова взяли золото в командном турнире…

5 51 6 11895 31.07

Популярное за неделю

Новости

Российский дипломат был сегодня вызван в МИД Азербайджана из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского В ведомстве сказали, что временному поверенному в делах посольства была выражена серьезная озабоченность и протест в связи с предвзятыми и оскорбительными словами политика…

5 25 6 17972
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Антивакцинаторство – это в принципе полнейшая дурь, но простительная для народа, которого последние 30 лет все глубже и глубже заталкивают в темное пузырящееся невежество…

5 24 6 76123 28.07
#слушать 51:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы верите Председателю ЦИК Элле Памфиловой?
5 17 6 5583 26.07
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Вирусный прорыв, или Почему болеют вакцинированные В тех местах, где вакцинировано большинство, эпидемия захлёбывается; там, где меньшинство, — она нарастает…

5 219 6 523612 27.07
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Даниил Медведев не отделил себя от корпоративной репутации коллективного спорта, он получает по сусалам и должен уметь отвечать на этот вопрос. А на обиженных воду возят, ребята. Репутацию вы заработали такую, какая есть…

5 49 6 70702 29.07
#слушать 34:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9207249
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4982482

Сегодня в эфире