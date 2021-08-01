Миллиардер Илон Маск, по данным газеты Telegraph, намерен построить спутниковую станцию на острове Мэн

Как ожидается, система позволит охватить широкополосной связью всю Великобританию, включая даже сельские районы на севере страны, говорится в публикации газеты Telegraph. Сейчас же система Starlink главы корпораций SpaseX и Tesla находится на завершающей стадии получения соответствующих разрешений на строительство. При этом проекту уже выделен определенны диапазон частот и дано разрешение на монтаж первичного оборудования.

Система Starlink была разработана компанией Илона Маска SpaseX в 2015 году. Она призвана обеспечить высокоскоростным широкополосным Интернетом даже самые отдаленные места планеты. Для этого на данный момент Илоном Маском на земную орбиту запущено несколько сотен спутников, в ближайшем будущем их число планируется увеличить до 12 тысяч.

Официальный комментариев со стороны компаний Илона Маска по поводу информации о строительстве спутниковой станции не поступало.