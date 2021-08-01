«Газпром» с сегодняшнего дня сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. При этом, как отмечает интернет ресурс, обычно в выходные дни закачка традиционно растет, так как снижается спрос со стороны промышленности и высвобождается мощности для направления газа в хранилища. Одновременно, как сообщает немецкий транзитный оператор Gascade, сократились поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал-Европа» через Белоруссию и Польшу в ФРГ. В Газпроме с разъяснениями пока не выступали.



Европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Ситуацию осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке уже перевалили за $500 за тысячу кубов.