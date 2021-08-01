Американские компании Pfizer и Moderna повысили стоимость своих вакцин от коронавируса для стран ЕС

По сведениям The Financial Times, Pfizer подняла цену на свою вакцину более чем на четверть — до €19,50 против €15,5 ранее. Moderna увеличила стоимость более чем на десятую част, сейчас ее вакцина стоит $25,50 против $22,60 в первой закупочной сделке. Условия контрактов были пересмотрены после того, как испытания третьей фазы показали, что вакцины Pfizer и Moderna более эффективны, чем дешевые препараты от AstraZeneca и Johnson & Johnson.