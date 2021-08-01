США возложили ответственность за нападение на танкер Mercer Street в Тихом океане на Иран

США вслед за Израилем и Великобританией возложили ответственность за нападение на танкер Mercer Street в Тихом океане на Иран. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, этому нападению «нет оправдания». Нападение на танкер совершили беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами. На судне погибли два человека. Глава американской дипломатии добавил, что адекватный ответ на атаку будет дан в «ближайшее время».
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