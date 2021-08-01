Белорусскую бегунью Кристину Тимановскую сегодня пытались насильно вернуть в Минск из Токио, где она должна была выступать на Олимпийских Играх. Ранее она в инстаграме раскритиковала руководство сборной за планы заявить ее на непрофильную дисциплину. Спортсменке срочно купили билет на самолет и отвезли с вещами в аэропорт. Тимановская категорически отказалась лететь домой, заявив, что боится возвращаться в Белоруссию, она обратилась за помощью к МОК и была передана полиции. Как пишет японская пресса, сейчас белорусскую спортсменку доставляют в безопасное место, где она намерена официально запросит австрийского убежища.
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