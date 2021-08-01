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20:34, 01 августа 2021

Турецкая пресса пишет, что террористическая организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за лесные поджоги

Турецкая пресса пишет, что признанная в стране террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию масштабных лесных поджогов. По сведениям издания «Ени шафак», организация связана с также признанной Анкарой экстремистской Рабочей партией Курдистана. В заявлении организации говорится, что ее сторонники пошли на поджог лесов, «поскольку турецкий режим не понимает никакого другого языка и его пора поставить на колени огнем». Официальные лица Турции это заявление не комментировали.

Турецкая полиция и разведка совместно занимаются расследованием причин, бушующих на юге республики масштабных лесных пожаров. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Глава Республики заверил, что об итогах расследования будет объявлено общественности.


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